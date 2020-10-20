Тренер «Краснодара» Артур Оленин перед матчем Лиги чемпионов против «Ренна» отметил, что играть можно с любым соперником. Также он добавил, что команда постарается добиться положительного результата.

— Для «Краснодара» попадание в групповую стадию Лиги чемпионов — это исторический момент. Мы туда стремились и хотим проявить самые сильные качества, добиться положительного результата, — приводит пресс-служба клуба слова Оленина. — Тест на коронавирус у Кабелла сомнительный, поэтому его изолировали от команды. У Мурада Мусаева все тесты отрицательные, но он заболел, у него ангина.

У нас был длинный перелет, но мы будем стараться сделать на футбольном поле все, чтобы добиться результата. Все футболисты «Краснодара», которые прибыли во Францию, готовы к игре.