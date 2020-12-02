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Холанн выбыл на неопределенный срок из-за травмы подколенного сухожилия

2 декабря 2020, 22:46
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн не сможет принять участия в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио». Как сообщает официальный Twitter дортмундцев, у лидера атак травма подколенного сухожилия, он выбыл на неопределенный срок. Кроме того, Эмре Джан не сыграет из-за мышечных проблем.

В нынешнем сезоне Холанн забил 17 голов в 14 матчах во всех турнирах, лишь четырежды уйдя с поля без забитых мячей.

«Боруссия» и «Лацио» начнут встречу в 23.00 по московскому времени. Параллельно с ними состоится вторая игра группы F — «Брюгге» — «Зенит».

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