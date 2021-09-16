Хендерсон признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Милан»
00:39
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Милана» (3:2). Полузащитник стал автором победного гола на 69-й минуте. В концовке встречи Хендерсон был заменен на Джеймса Милнера.
«Динамика и полная самоотдача. Плюс решающий гол в этой по-настоящему хорошей атакующей игре, в которой было трудно вырвать победу. Александер-Арнолд и Робертсон также отыграли на высоком уровне, но Хендерсон даже без особенно ярких проявлений индивидуального мастерства может принимать эту награду как образчик высококлассной командной игры», — отметил технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032683--liverpool-vs-milan/
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю