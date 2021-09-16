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Хендерсон признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Милан»

00:39
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Милана» (3:2). Полузащитник стал автором победного гола на 69-й минуте. В концовке встречи Хендерсон был заменен на Джеймса Милнера.

«Динамика и полная самоотдача. Плюс решающий гол в этой по-настоящему хорошей атакующей игре, в которой было трудно вырвать победу. Александер-Арнолд и Робертсон также отыграли на высоком уровне, но Хендерсон даже без особенно ярких проявлений индивидуального мастерства может принимать эту награду как образчик высококлассной командной игры», — отметил технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес.

Ливерпуль — Милан

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032683--liverpool-vs-milan/

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Евгений Козинов все материалы автора

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