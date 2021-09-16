Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Милана» (3:2). Полузащитник стал автором победного гола на 69-й минуте. В концовке встречи Хендерсон был заменен на Джеймса Милнера.

«Динамика и полная самоотдача. Плюс решающий гол в этой по-настоящему хорошей атакующей игре, в которой было трудно вырвать победу. Александер-Арнолд и Робертсон также отыграли на высоком уровне, но Хендерсон даже без особенно ярких проявлений индивидуального мастерства может принимать эту награду как образчик высококлассной командной игры», — отметил технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес.