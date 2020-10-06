Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Хедира не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

19:45
Сами Хедира. Фото Twitter.
Сами Хедира. Фото Twitter.
Теги:

«Ювентус» назвал заявку команды на матчи Лиги чемпионов. В ней отсутствует полузащитник Сами Хедира.

Ранее немецкий футболист отказался покидать «Юве» несмотря на то, что главный тренер Андреа Пирло не заинтересован в его услугах. Зарплата 33-летнего игрока составляет шесть миллионов евро в год. Клуб был готов отпустить его бесплатно, но, по данным СМИ, футболист отказался и потребовал три миллиона евро за согласие расторгнуть контракт.

В текущем сезоне Сами Хедира ни разу не сыграл за «Ювентус». «Старая синьора» сыграет в группе с «Барселоной», киевским «Динамо» и «Ференцварошем».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир