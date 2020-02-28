Гвардьола поблагодарил игроков «Сити», не попавших в стартовый состав на матч с «Реалом», за их реакцию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о реакции Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга и Давида Силвы на непопадание в стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча закончилась поражением мадридцев (1:2).

— Все трое вели себя в раздевалке исключительным образом, — цитирует специалиста Manchester Evening News. — Горжусь их реакцией, ведь знаю, что они хотели сыграть. Серхио невероятен, я никогда не мог выразить благодарность за его помощь, он — легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам. Давид и ДжонСтоунз, Алекс Зинченко, Эрик Гарсия — моя благодарность и им. Я хотел бы, чтобы все они играли.

Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере.