Хавбек «Реала» Модрич оценил игру «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Удивительно, что «Ливерпуль» так далеко отстал от первого места в Премьер-лиге. С таким составом команда может в любой момент изменить ситуацию и совершить рывок. Надеюсь, это не произойдет в матчах против «Реала». Тем не менее, мы готовы ко всему», — передает слова хорватского полузащитника таблоид Mirror.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится на стадионе «Энфилд» во вторник, 21 февраля. Начало — в 23.00 мск.