Хаби Алонсо ответил на вопрос о неудачах испанских клубов в этом сезоне Лиги чемпионов

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением о неудачном выступлении испанских клубов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. По итогам группового турнира ЛЧ только «Реал» вышел в плей-офф.

«Оценивать вещи, основываясь на одном сезоне — несправедливо. Рост чемпионатов других стран [тоже] очень важен и иногда мы много времени уделяем Испании, когда за рубежом дела у них идут очень хорошо.

Качество испанского футбола бесспорно, на него смотрят с восхищением. В этом году дальше прошел только один из четырех клубов. Это означает, что что-то пошло не так, но я не буду вдаваться в подробности, у меня достаточно работы [в «Байере»]», — цитирует Алонсо Marca.

По итогам группового турнира Лиги чемпионов в Лиге Европы выступят «Барселона», «Атлетико» и «Севилья».