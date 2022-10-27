Экс-игрок ЦСКА Боков объяснил причины вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков поделился мнением о вылете «Барселоны» из розыгрыша Лиги чемпионов.

По словам Бокова, причиной тому, что каталонцы два года подряд не могут выйти из группы ЛЧ является смена поколений.

«Смена поколений, думаю, у «Барселоны», поэтому они немножечко буксуют. Хави попал как раз на смену поколений в команду. Думаю, вот эти два года такой период, когда меняется много молодых игроков. Когда смена поколений, тогда всегда происходят такие вещи — команда играет нестабильно.

Купили Левандовского, да. Однако для всего нужно время. Не всегда получается так, как хочется: чтобы купили — и сразу все заиграли. Я думаю, что это тот случай, когда нужно время. Боссы «Барсы» дают карт-бланш Хави», — цитирует Бокова Vprognoze.ru.

«Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.