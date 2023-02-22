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Сегодня, 04:02

Гласнер: «При таких обстоятельствах поражение 0:2 — не такой уж плохой результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Оливер Гласнер.
Фото AFP

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они провели очень хорошие 20-25 минут и выжали максимум из них, а мы допустили слишком много ошибок по ходу этого отрезка. Затем нам стало очень тяжело, особенно после того, как мы остались вдесятером. При таких обстоятельствах поражение 0:2 — не такой уж плохой результат. Мы все еще можем пройти дальше. Шансы невелики, но они все же есть.

Мы просто должны меньше ошибаться. Но на гостевой матч мы не поедем как туристы. Если забьем первыми и поведем в счете, то они, возможно, занервничают, и при таком развитии событий у нас появится шанс», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

 
Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036587--frankfurt-vs-napoli/
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