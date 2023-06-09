Футболка Роналду — самый дорогой товар фан-шопа финала Лиги чемпионов в Стамбуле

В фан-шопе, организованном в Стамбуле в рамках фестиваля финала Лиги чемпионов, продается футболка «Ювентуса» с номером и фамилией нападающего Криштиану Роналду.

Она продается за сумму 45 тысяч лир, что равняется 160 тысячам рублей. Это самый дорогой товар в фан-шопе.

На втором месте по стоимости — футболка нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, которая оценивается в 38 тысяч лир (около 134 тысяч рублей), а замыкает тройку футболка его одноклубника Бернарду Силвы — 20 тысяч лир (около 70 тысяч рублей).

Финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити» состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.