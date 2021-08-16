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Де Дзерби считает, что Ковач хитрит, называя «Шахтер» фаворитом

16 августа 2021, 23:29
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Главный тренер «Шахтер» Роберто Де Дзерби прокомментировал слова своего коллеги из «Монако» Нико Ковача. Тренер монегасков ранее назвал украинский клуб очевидным фаворитом противостояния в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Нико Ковач говорил, что вы являетесь фаворитом двухматчевого противостояния, учитывая опыт Лиги чемпионов. Согласны ли вы с ним?

— В Италии, когда так говорят, хитрят, потому что обычно это наоборот. Я завтра посмотрю, каким будет результат, прав он или нет, — цитирует итальянца официальный сайт клуба 16 августа.

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится 17 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/august/16_news/16_roberto-de-zerbi/

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Евгений Петров все материалы автора

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