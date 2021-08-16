Де Дзерби считает, что Ковач хитрит, называя «Шахтер» фаворитом

Главный тренер «Шахтер» Роберто Де Дзерби прокомментировал слова своего коллеги из «Монако» Нико Ковача. Тренер монегасков ранее назвал украинский клуб очевидным фаворитом противостояния в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Нико Ковач говорил, что вы являетесь фаворитом двухматчевого противостояния, учитывая опыт Лиги чемпионов. Согласны ли вы с ним?

— В Италии, когда так говорят, хитрят, потому что обычно это наоборот. Я завтра посмотрю, каким будет результат, прав он или нет, — цитирует итальянца официальный сайт клуба 16 августа.

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится 17 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.