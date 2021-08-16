Де Дзерби считает, что Ковач хитрит, называя «Шахтер» фаворитом
16 августа 2021, 23:29
Главный тренер «Шахтер» Роберто Де Дзерби прокомментировал слова своего коллеги из «Монако» Нико Ковача. Тренер монегасков ранее назвал украинский клуб очевидным фаворитом противостояния в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.
— Нико Ковач говорил, что вы являетесь фаворитом двухматчевого противостояния, учитывая опыт Лиги чемпионов. Согласны ли вы с ним?
— В Италии, когда так говорят, хитрят, потому что обычно это наоборот. Я завтра посмотрю, каким будет результат, прав он или нет, — цитирует итальянца официальный сайт клуба 16 августа.
Матч «Монако» — «Шахтер» состоится 17 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/august/16_news/16_roberto-de-zerbi/
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