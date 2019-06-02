Фертонген сказал, что ему нелегко смириться с поражением от "Ливерпуля"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в финале Лиги чемпионов.
- Нелегко смириться с этим поражением, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы старались переломить ход матча после пропущенного пенальти, но "Ливерпуль" мог играть в свою игру после этого гола.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000984/match=2025486/?iv=true
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