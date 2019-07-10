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"Ференцварош" обыграл "Лудогорец" в первом отборочном раунде ЛЧ

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Венгерский "Ференцварош" дома обыграл болгарский "Лудогорец" в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 2:1.

В другом матче "Слован" сыграл вничью с "Сутьеской" - 1:1.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"Ференцварош" (Венгрия) – "Лудогорец" (Болгария) – 2:1 (1:1)

Голы: Нгуен, 6 (1:0). Сверчок, 31 (1:1). Зубков, 65 (2:1).

Судья: Шмулевиц (Израиль).

10 июля. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".

 

"Слован Бр" (Словакия) - "Сутьеска" (Черногория) - 1:1 (0:0)

Голы: Шпорар, 82 (1:0). Кояшевич, 90+5 (1:1).

Судья: Мешков (Дмитров).

10 июля. Братислава. Стадион "Tehelne Pole".

 

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