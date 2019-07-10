"Ференцварош" обыграл "Лудогорец" в первом отборочном раунде ЛЧ

Венгерский "Ференцварош" дома обыграл болгарский "Лудогорец" в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 2:1.
В другом матче "Слован" сыграл вничью с "Сутьеской" - 1:1.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"Ференцварош" (Венгрия) – "Лудогорец" (Болгария) – 2:1 (1:1)
Голы: Нгуен, 6 (1:0). Сверчок, 31 (1:1). Зубков, 65 (2:1).
Судья: Шмулевиц (Израиль).
10 июля. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".
"Слован Бр" (Словакия) - "Сутьеска" (Черногория) - 1:1 (0:0)
Голы: Шпорар, 82 (1:0). Кояшевич, 90+5 (1:1).
Судья: Мешков (Дмитров).
10 июля. Братислава. Стадион "Tehelne Pole".
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