«Ференцварош» Черчесова проиграл «Карабаху» и вылетел из квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» дома проиграл «Карабаху» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 1:3.

В составе гостей забивали Абделла Зубир и Ибрахима Ваджи (дубль). В составе «Ференцвароша» в концовке матча отметился Адама Траоре.

Первый матч команды сыграли вничью — 1:1. В финале квалификации Лиги чемпионов «Карабах» сыграет против «Виктории» (Пльзень).

Команда Станислава Черчесова сыграет в квалификации Лиги Европы.