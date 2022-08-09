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«Ференцварош» Черчесова проиграл «Карабаху» и вылетел из квалификации Лиги чемпионов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

«Ференцварош» дома проиграл «Карабаху» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 1:3.

В составе гостей забивали Абделла Зубир и Ибрахима Ваджи (дубль). В составе «Ференцвароша» в концовке матча отметился Адама Траоре.

Первый матч команды сыграли вничью — 1:1. В финале квалификации Лиги чемпионов «Карабах» сыграет против «Виктории» (Пльзень).

Команда Станислава Черчесова сыграет в квалификации Лиги Европы.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:3
Карабах
Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Карабах
ФК Ференцварош
12
101
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