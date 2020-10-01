«Если «Зенит» хорошо сыграет с «Боруссией», то может и с первого места выйти». Малафеев о жеребьевке ЛЧ

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Сине-бело-голубым в соперники достались дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге». Команда сыграет в группе F.

— «Зениту» в принципе досталась вполне проходимая группа, — сказал Малафеев «СЭ». — С «Боруссией» можно играть, несмотря на явное превосходство немцев. Против «Лацио» и «Брюгге» точно можно играть. Скорее всего, «Зенит» будет бороться за вторую строчку в первую очередь. Но, если получится хорошо сыграть с «Боруссией», то можно и с первого места выйти.

— Уровень «Зенита» соответствует уровню «Боруссии»?

— Нет, конечно. Объективно, и по стоимости игроков, и по уровню игроков, и по уровню соревновательности наши чемпионаты сильно различаются. Но это не значит, что с ними нельзя играть.

— «Локомотиву» больше всех не повезло с группой.

— Да, «Локо» будет сложно противостоять таким командам. Матчи с «Баварией» и «Атлетико» — возможность игрокам проявить себя, но задачи выйти из группы, думаю, ставиться не будет.

Что же касается соперников «Краснодара». «Челси», конечно, выделяется на фоне всех. «Севилья» — обычная хорошая быстрая команда. Мне кажется, «Краснодар» иногда играет в такой же манере. Матчи с испанцами будут очень интересными. Думаю, краснодарцы будут сверхмотивированными, даже несмотря на то, что болельщики, возможно, не будут ожидать какого-то высокого результата. Надеюсь, получится показать запоминающийся яркий футбол, который удивит соперника. (Константин Колмаков)