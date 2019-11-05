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Эрик тен Хаг: «Бавария» по-прежнему в моем сердце, но сейчас я в «Аяксе»

05:36
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг признался, что не собирается покидать клуб в этом сезоне. Ранее появилась информация, что «Бавария» интересуется специалистом.

— Я чувствую сильную связь со своей командой, со всеми в «Аяксе», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. — Я могу подтвердить, что останусь в «Аяксе» в этом сезоне. «Бавария» — фантастический клуб, он по-прежнему в моем сердце, но сейчас я в «Аяксе». Я не живу мечтами. Я сосредоточен на своей команде и живу сегодняшним днем.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027087/

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