Эрик тен Хаг: «Бавария» по-прежнему в моем сердце, но сейчас я в «Аяксе»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг признался, что не собирается покидать клуб в этом сезоне. Ранее появилась информация, что «Бавария» интересуется специалистом.

— Я чувствую сильную связь со своей командой, со всеми в «Аяксе», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. — Я могу подтвердить, что останусь в «Аяксе» в этом сезоне. «Бавария» — фантастический клуб, он по-прежнему в моем сердце, но сейчас я в «Аяксе». Я не живу мечтами. Я сосредоточен на своей команде и живу сегодняшним днем.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей