Эдерсон: «Я вижу, что Алиссон на шаг впереди»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон считает, что голкипер «Ливерпуля» Алиссон заслужил звание лучшего в своем амплуа по итогам прошлого сезона. Бразильцы конкурировали в борьбе за звание лучшего вратаря Лиги чемпионов, которым стал Алиссон.

— Мы были лучшими, но я вижу, что Алиссон на шаг впереди, — цитирует A Bola Эдерсона. — Он очень хорошо выступил в премьер-лиге, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, был хорош на Кубке Америки. Могу ли я стать первым номером в сборной Бразилии Нужно быть готовым ко всему. Надеюсь, что смогу воспользоваться возможностью.