Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Дзюба догнал Аршавина в «Клубе 100»

23:25
Теги:

Поразив ворота «Бенфики» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, Артем Дзюба забил свой 158-й гол в зачет «Клуб 100». В списке лучших отечественных бомбардиров форвард «Зенита» сравнялся с Андреем Аршавиным и теперь делит с ним шестое место.

Также этот мяч стал для Дзюбы 21-м в еврокубках — столько же забили Роман Павлюченко, Валерий Карпин и Павел Погребняк. (Денис Аль-Юсифи)

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир