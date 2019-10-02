Дзюба догнал Аршавина в «Клубе 100»

Поразив ворота «Бенфики» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, Артем Дзюба забил свой 158-й гол в зачет «Клуб 100». В списке лучших отечественных бомбардиров форвард «Зенита» сравнялся с Андреем Аршавиным и теперь делит с ним шестое место.

Также этот мяч стал для Дзюбы 21-м в еврокубках — столько же забили Роман Павлюченко, Валерий Карпин и Павел Погребняк. (Денис Аль-Юсифи)

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