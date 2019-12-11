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Джоэл Фелтман: «Это был не день «Аякса»

10:49
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Защитник «Аякса» Джоэл Фелтман выразил разочарование поражением от «Валенсии» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Этот результат отправил амстердамцев в Лигу Европы.

— На своем поле мы должны забивать, но не сделали этого, и это усложнило нашу задачу, — цитирует официальный сайт УЕФА Фелтмана. — «Валенсия» хорошо играла позиционно, нам было трудно преодолевать ее оборону и полузащиту. Мы доходили до чужой штрафной, но не получалось сделать решающий пас для создания четкого голевого момента. В перерыве говорили о том, что нам нужно забить лишь один мяч. Была возможность сравнять счет, но это был не наш день.

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