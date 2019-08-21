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Донни ван-де Бек считает, что «Аяксу» не нужно расстраиваться из-за матча с АПОЭЛом

09:32
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Полузащитник «Аякса» Донни ван-де Бек — о матче с АПОЭЛом (0:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

— В целом мы не можем жаловаться. У них были более опасные моменты, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Мы просто играли недостаточно хорошо. Мы не сумели забить, и это огорчает. Но нам также не нужно быть слишком расстроенными. У нас хорошие шансы, и на следующей неделе нам нужно просто победить перед своими болельщиками.

Ответный матч состоится в Амстердаме 28 августа.

Все о Лиге чемпионов — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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