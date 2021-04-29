Де Брейне рассказал, как удалось забить «ПСЖ»
03:58
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1) рассказал, как смог забить. Бельгиец сравнял счет после перерыва.
«Это был трудный мяч для голкипера — в таких ситуациях вратари всегда ожидают, что кто-нибудь дотронется до мяча. Впереди ответный мяч — мы должны помнить об этом.
Знали, что нам предстоит пройти через трудные отрезки в этом матче. Знали, что придется много бегать за команду, но мы также понимали, что у нас есть необходимый класс, чтобы противостоять им", — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/
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