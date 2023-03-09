Данилу: «Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Данилу прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«К сожалению, «Бавария» была слишком сильна. У нас были шансы открыть счет в первом тайме — мы их не использовали. А ведь это — Лига чемпионов: здесь это все усложняет. Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов. «Бавария» — физически мощная команда. Она выигрывает множество единоборств. Сегодня мы в них уступали слишком часто, и это тоже все усложняло. Нет слов», — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.