ЦСКА обыграл "Янг Бойз" благодаря нереальному автоголу

В первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов ЦСКА одержал в гостях победу над "Янг Бойз" - 1:0.
До перерыва команды не сумели создать опасных моментов. Хозяева больше играли в атаке, армейцы чаще проводили время на своей половине поля.
Во втором тайме желто-черные продолжили давление на ворота Игоря Акинфеева. На 79-й минуте игры голкипер ЦСКА совершил сэйв, вытащив мяч из под перекладины, среагировав на удар с близкого расстояния. Россиянин не пропускает в третьем отборочном матче Лиги чемпионов подряд.
В добавленное время защитник "Янг Бойз" Касим Нуху сделал скидку головой голкиперу, но перебросил одноклубника и отправил мяч в собственные ворота.
Отметим, что для защитника Василия Березуцкого данный матч стал 500-м в составе армейцев. Ответная встреча между ЦСКА и "Янг Бойз" пройдет в Москве 23 августа.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
Первый матч
"Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Россия) - 0:1 (0:0)
Гол: Нуху, 90+1 - в свои ворота.
"Янг Бойз": Фон Бальмос, Мбабу, Фон Берген, Нуху, Бенито, Раве (Фаснахт, 73), Бертоне, Саного Жуниор, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Щенников, Витинью, Чалов (Оланаре, 54. Натхо, 90).
Предупреждения: Дзагоев, 33. Вернблум, 43. Бертоне, 47. Саного Жуниор, 56. Щенников, 88. Фон Берген, 90+3.
Судьи: Фернандес Борбалан. Алонсо, Барберо Севилья, Мартинес Мунуэра, Эстрада Фернандес (все - Испания).
15 августа. Берн. Стадион Stade de Suisse Wankdorf.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska #UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч. #ЯнгБойзЦСКА #YBZSKA 0:1 90+1' Касим Нуху (автогол) pic.twitter.com/F7wQ2SkgIR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 августа 2017 г.
slavder
В ответке Оланарэ играть не будет, его обратно в американский футбол отправят))) Или в хоккейный ЦСКА тафгаем.))) (если смогут на коньки поставить)
09:43
craped
Уже писали, что Гинер всё купил?
08:57
Бульбульгук, вождь краснорожих
Какие-то печальные люди в большинстве комменты пишут. Такие наверно, когда бумажку в 5 тыс. на земле найдут, в грусть ударяются, некоторые даже плачут. Всех остальных, адекватных, с победой!)
08:53
fanat2017
Гантэр-Не понял чем пятачки недовольны. Выиграла российская команда а они желчью исходят." Да просто большинство реально смотрят на вещи,такими победами нечего восхищаться и нельзя .Если тебе не понятно,то мн тебя жаль!!!
07:27
Бу-га-га!
fanat2017____ Чё-то пахари у нас до посевной не доливают. На дворе февраль, снега по колено,а они уже из Европы слились.
07:22
fanat2017
NF В группу ЦСКА вполне может выйти, но что он там будет делать... С таким составом в ЛЧ особо не заработаешь. Впрочем, у "Спартака" будущее видится еще хуже.----Почему хуже,будет примерно одинаково. разница небольшая!!!
07:20
fanat2017
Дома будет тоже самое,ЦСКА будет всеми силами беречь подарок из Швейцарии. Отпинаются и получат в группе по полной программе. У нас ,возможно будет 2 команды в ЛЧ. Но обе мёртвые. Придётся Зениту пахать за все команды. У Локо те же проблемы,что и у ЦСКА. Тосно-это первый звонок. Состава у Локо нет. Краснодару надо ещё югов пройти. Что не факт. Так.чтоготовимся к падению КЭФ в таблице!!!!
07:14
Pablo_75
вояка Сегодня нашим ужасно повезло ! ...... даже и не припомню таких ляпов на высшем уровне... Мне показалось что армейцы сегодня вперёд вообще не хотели идти ; на что надеялись? ошибка швейцарцев просто чудовищная и на такое никто не рассчитывал. ____________________ Как на что, 0:0 и пытались бы атаковать дома. Главная задача была не пропустить, это явно.
00:56
spetrov
Alex_100500, Натхо по сегодняшней игре не потянул бы физически. Он - не Вжик совсем. :) Посмотрим, как будет в ответном.
00:50
Alex_100500
spetrov, это понятно. Но он не хуже будет смотреться чем эти 2 дерева. Лучше Натхо лишний раз в поле выпустить
00:45
spetrov
Alex_100500, мягковат он для чистого нападающего.
00:39
Alex_100500
Мда... Это конечно трындец... Я конечно рад, что наше ЦСКА прошло вперёд и с гола я поржал, но.... Весь первый тайм играли 10,5 человек. Но после перерыва наши решили, что и этого слишком много и стали играть вдесятером (выпустили оланару). Просто нет нападающих... Какой толк в таких классных игроках как Дзагоев, Натхо, Головин, Фернандес если в штрафной у противника нету того, кому можно отдать пас????? Я честно не понимаю почему Гончаренко не хочет поставить Витинье чистым центральным? Он будет всяко лучше чем ононаре и чалов. А так без нападающего если честно, то в ЛЧ нам делать нечего.
00:37
spetrov
HAZELSAMARA, бывало-то конечно всякое (Вардар на Динамо), но мы про конкретный матч.
00:33
The glory !
Молодцы ребята , после такого трудного матча со спартаком и тут удержались. Молодцы!!!
00:33
Rosinant
Хюттер: Ну, Нуху ...я ?!
00:32
Андреас07
Главное чтоб в ответке наш какой нить Нуху сами понимаете кто (В..), себе гол бы не сделал. А так в ответке с такой игрой от того же Нуху может прилететь и тогда ток выигрывать
00:26
Dr Death
Верю и жду промежуточный юбилей сухаряна в группе 39+6=45, с цз возрастом 97+ ловить в группе нечего кроме мячей в сетке ворот)))
00:25
HAZELSAMARA
spetrov, у нас бывали случаи, когда после гостевой победы в первой игре мы проигрывали во второй и вылетали: "Локомотив" в 1995, "Рубин" в 2004, "Динамо" в 2009, ЦСКА в 2012. Напротив, такого, чтобы отыграться в гостях за проигрыш в первом матче дома, у нас не было никогда. Поневоле приходится осторожничать.
00:24
jpanin
Игорек конечно красава - вытащил мертвый мяч ...
00:22
spetrov
Бу-га-га!, посмотрим. :) Да и не назвать же сегодняшнюю игру победой Гончаренко. :)
00:22
Веселый_Проктолог
Присвоить Ниху звание лейтенант.
00:22
Бу-га-га!
spetrov____ Ганчаренка в гостях только побеждает.)))
00:21
spetrov
HAZELSAMARA, в ответном матче игра вполне может быть иной. Все-таки чужое поле. Пока втягивались, принюхивались. Во втором тайме Оланаре совсем как Электроник стал, бежал, куда направят, пока не упрется. Дзагоев и Головин за двоих пахали, пока не наелись. А дома и стены помогают.
00:21
да, мой учитель
тот парень 12-й игрок цска. численный перевес.
00:19
spetrov
А все-таки должна было и нам за косяки в защите ответка прийти. Бог есть. :)
00:18
ЦСКовец
Надо Нуху покупать, наш Чел. ;) Оланаре и Чалова больше 10 минут выдерживать нельзя было чуть из-за них Гинер не остался без ЛЧ бабла уже после первого матча.
00:18
вояка
Сегодня нашим ужасно повезло ! ...... даже и не припомню таких ляпов на высшем уровне... Мне показалось что армейцы сегодня вперёд вообще не хотели идти ; на что надеялись? ошибка швейцарцев просто чудовищная и на такое никто не рассчитывал. Неужели наши или просто сдохли или ....? в общем непонятно - что? Вместо олонаре надо кого-то из молодёжки ставить ... хуже не будет, раз уж денег на покупку сильных легов нет.
00:18
Андреас07
Предлагаю в честь Нуху назвать улицу или мост
00:17
HAZELSAMARA
Вспоминая историю былых матчей, можно вспомнить похожий эпизод из 1982 года, когда киевское "Динамо" выиграло в Цюрихе у "Грассхопперса" 1-0 и тоже за счёт автогола, но тот автогол стал итогом динамичной ситуации. Менее нелепым, так сказать. С точки зрения коэффициентов радует и то, что "Спортинг" свой матч не выиграл, хотя промежуточные итоги "кэфов" лучше подводить перед жеребьёвкой групп. В ответной игре хотелось бы увидеть от ЦСКА более внятную игру в атаке, поскольку "Янг Бойз" вполне может забить в Москве. С другой стороны, их визиты в Украину (нынешний и прошлогодний) заканчивались "минусом два". Вероятно, Берн - всё-таки "домашняя" команда.
00:17
Бу-га-га!
dintos___ 15 лямов басурманских денег за выход в группу.
00:17