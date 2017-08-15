23:37 15 августа | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА обыграл "Янг Бойз" благодаря нереальному автоголу

Вторник. Берн. "Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1. Судьбу матча решил удивительный автогол. Фото REUTERS
Вторник. Берн. "Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1. Судьбу матча решил удивительный автогол. Фото REUTERS
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В первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов ЦСКА одержал в гостях победу над "Янг Бойз" - 1:0.

До перерыва команды не сумели создать опасных моментов. Хозяева больше играли в атаке, армейцы чаще проводили время на своей половине поля.

Во втором тайме желто-черные продолжили давление на ворота Игоря Акинфеева. На 79-й минуте игры голкипер ЦСКА совершил сэйв, вытащив мяч из под перекладины, среагировав на удар с близкого расстояния. Россиянин не пропускает в третьем отборочном матче Лиги чемпионов подряд.

В добавленное время защитник "Янг Бойз" Касим Нуху сделал скидку головой голкиперу, но перебросил одноклубника и отправил мяч в собственные ворота.

Отметим, что для защитника Василия Березуцкого данный матч стал 500-м в составе армейцев. Ответная встреча между ЦСКА и "Янг Бойз" пройдет в Москве 23 августа.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Первый матч

"Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Россия) - 0:1 (0:0)

Гол: Нуху, 90+1 - в свои ворота.

"Янг Бойз": Фон Бальмос, Мбабу, Фон Берген, Нуху, Бенито, Раве (Фаснахт, 73), Бертоне, Саного Жуниор, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Щенников, Витинью, Чалов (Оланаре, 54. Натхо, 90).

Предупреждения: Дзагоев, 33. Вернблум, 43. Бертоне, 47. Саного Жуниор, 56. Щенников, 88. Фон Берген, 90+3.

Судьи: Фернандес Борбалан. Алонсо, Барберо Севилья, Мартинес Мунуэра, Эстрада Фернандес (все - Испания).

15 августа. Берн. Стадион Stade de Suisse Wankdorf.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (224)
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slavder

В ответке Оланарэ играть не будет, его обратно в американский футбол отправят))) Или в хоккейный ЦСКА тафгаем.))) (если смогут на коньки поставить)

09:43

craped

Уже писали, что Гинер всё купил?

08:57

Бульбульгук, вождь краснорожих

Какие-то печальные люди в большинстве комменты пишут. Такие наверно, когда бумажку в 5 тыс. на земле найдут, в грусть ударяются, некоторые даже плачут. Всех остальных, адекватных, с победой!)

08:53

fanat2017

Гантэр-Не понял чем пятачки недовольны. Выиграла российская команда а они желчью исходят." Да просто большинство реально смотрят на вещи,такими победами нечего восхищаться и нельзя .Если тебе не понятно,то мн тебя жаль!!!

07:27

Бу-га-га!

fanat2017____ Чё-то пахари у нас до посевной не доливают. На дворе февраль, снега по колено,а они уже из Европы слились.

07:22

fanat2017

NF В группу ЦСКА вполне может выйти, но что он там будет делать... С таким составом в ЛЧ особо не заработаешь. Впрочем, у "Спартака" будущее видится еще хуже.----Почему хуже,будет примерно одинаково. разница небольшая!!!

07:20

fanat2017

Дома будет тоже самое,ЦСКА будет всеми силами беречь подарок из Швейцарии. Отпинаются и получат в группе по полной программе. У нас ,возможно будет 2 команды в ЛЧ. Но обе мёртвые. Придётся Зениту пахать за все команды. У Локо те же проблемы,что и у ЦСКА. Тосно-это первый звонок. Состава у Локо нет. Краснодару надо ещё югов пройти. Что не факт. Так.чтоготовимся к падению КЭФ в таблице!!!!

07:14

Pablo_75

вояка Сегодня нашим ужасно повезло ! ...... даже и не припомню таких ляпов на высшем уровне... Мне показалось что армейцы сегодня вперёд вообще не хотели идти ; на что надеялись? ошибка швейцарцев просто чудовищная и на такое никто не рассчитывал. ____________________ Как на что, 0:0 и пытались бы атаковать дома. Главная задача была не пропустить, это явно.

00:56

spetrov

Alex_100500, Натхо по сегодняшней игре не потянул бы физически. Он - не Вжик совсем. :) Посмотрим, как будет в ответном.

00:50

Alex_100500

spetrov, это понятно. Но он не хуже будет смотреться чем эти 2 дерева. Лучше Натхо лишний раз в поле выпустить

00:45

spetrov

Alex_100500, мягковат он для чистого нападающего.

00:39

Alex_100500

Мда... Это конечно трындец... Я конечно рад, что наше ЦСКА прошло вперёд и с гола я поржал, но.... Весь первый тайм играли 10,5 человек. Но после перерыва наши решили, что и этого слишком много и стали играть вдесятером (выпустили оланару). Просто нет нападающих... Какой толк в таких классных игроках как Дзагоев, Натхо, Головин, Фернандес если в штрафной у противника нету того, кому можно отдать пас????? Я честно не понимаю почему Гончаренко не хочет поставить Витинье чистым центральным? Он будет всяко лучше чем ононаре и чалов. А так без нападающего если честно, то в ЛЧ нам делать нечего.

00:37

spetrov

HAZELSAMARA, бывало-то конечно всякое (Вардар на Динамо), но мы про конкретный матч.

00:33

The glory !

Молодцы ребята , после такого трудного матча со спартаком и тут удержались. Молодцы!!!

00:33

Rosinant

Хюттер: Ну, Нуху ...я ?!

00:32

Андреас07

Главное чтоб в ответке наш какой нить Нуху сами понимаете кто (В..), себе гол бы не сделал. А так в ответке с такой игрой от того же Нуху может прилететь и тогда ток выигрывать

00:26

Dr Death

Верю и жду промежуточный юбилей сухаряна в группе 39+6=45, с цз возрастом 97+ ловить в группе нечего кроме мячей в сетке ворот)))

00:25

HAZELSAMARA

spetrov, у нас бывали случаи, когда после гостевой победы в первой игре мы проигрывали во второй и вылетали: "Локомотив" в 1995, "Рубин" в 2004, "Динамо" в 2009, ЦСКА в 2012. Напротив, такого, чтобы отыграться в гостях за проигрыш в первом матче дома, у нас не было никогда. Поневоле приходится осторожничать.

00:24

jpanin

Игорек конечно красава - вытащил мертвый мяч ...

00:22

spetrov

Бу-га-га!, посмотрим. :) Да и не назвать же сегодняшнюю игру победой Гончаренко. :)

00:22

Веселый_Проктолог

Присвоить Ниху звание лейтенант.

00:22

Бу-га-га!

spetrov____ Ганчаренка в гостях только побеждает.)))

00:21

spetrov

HAZELSAMARA, в ответном матче игра вполне может быть иной. Все-таки чужое поле. Пока втягивались, принюхивались. Во втором тайме Оланаре совсем как Электроник стал, бежал, куда направят, пока не упрется. Дзагоев и Головин за двоих пахали, пока не наелись. А дома и стены помогают.

00:21

да, мой учитель

тот парень 12-й игрок цска. численный перевес.

00:19

spetrov

А все-таки должна было и нам за косяки в защите ответка прийти. Бог есть. :)

00:18

ЦСКовец

Надо Нуху покупать, наш Чел. ;) Оланаре и Чалова больше 10 минут выдерживать нельзя было чуть из-за них Гинер не остался без ЛЧ бабла уже после первого матча.

00:18

вояка

Сегодня нашим ужасно повезло ! ...... даже и не припомню таких ляпов на высшем уровне... Мне показалось что армейцы сегодня вперёд вообще не хотели идти ; на что надеялись? ошибка швейцарцев просто чудовищная и на такое никто не рассчитывал. Неужели наши или просто сдохли или ....? в общем непонятно - что? Вместо олонаре надо кого-то из молодёжки ставить ... хуже не будет, раз уж денег на покупку сильных легов нет.

00:18

Андреас07

Предлагаю в честь Нуху назвать улицу или мост

00:17

HAZELSAMARA

Вспоминая историю былых матчей, можно вспомнить похожий эпизод из 1982 года, когда киевское "Динамо" выиграло в Цюрихе у "Грассхопперса" 1-0 и тоже за счёт автогола, но тот автогол стал итогом динамичной ситуации. Менее нелепым, так сказать. С точки зрения коэффициентов радует и то, что "Спортинг" свой матч не выиграл, хотя промежуточные итоги "кэфов" лучше подводить перед жеребьёвкой групп. В ответной игре хотелось бы увидеть от ЦСКА более внятную игру в атаке, поскольку "Янг Бойз" вполне может забить в Москве. С другой стороны, их визиты в Украину (нынешний и прошлогодний) заканчивались "минусом два". Вероятно, Берн - всё-таки "домашняя" команда.

00:17

Бу-га-га!

dintos___ 15 лямов басурманских денег за выход в группу.

00:17