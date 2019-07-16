"Црвена Звезда" выбила "Судуву" из Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" вышла во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. В первом раунде сербский клуб прошел литовскую "Судуву", победив ее в ответном домашнем матче со счетом 2:1. Первая игра завершилась нулевой ничьей.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Судува" (Литва) – 2:1 (2:0)
Голы: Бен Набуан, 4 (1:0). Марин, 29 (2:0). Топчагич, 90+6 (2:1).
Удаление: Гобелич (Црвена Звезда), 60.
Судья: Фаркаш (Венгрия).
16 июля. Белград. Стадион "Райко Митич".
Первый матч – 0:0
"Фероникелли" (Косово) – "ТНС" (Уэльс) – 0:1 (0:0)
Гол: Эббе, 67.
Судья: Эскос (Норвегия).
16 июля. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".
Первый матч – 2:2
Загрузка...