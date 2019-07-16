"Црвена Звезда" выбила "Судуву" из Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" вышла во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. В первом раунде сербский клуб прошел литовскую "Судуву", победив ее в ответном домашнем матче со счетом 2:1. Первая игра завершилась нулевой ничьей.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Судува" (Литва) – 2:1 (2:0)

Голы: Бен Набуан, 4 (1:0). Марин, 29 (2:0). Топчагич, 90+6 (2:1).

Удаление: Гобелич (Црвена Звезда), 60.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

16 июля. Белград. Стадион "Райко Митич".

Первый матч – 0:0

"Фероникелли" (Косово) – "ТНС" (Уэльс) – 0:1 (0:0)

Гол: Эббе, 67.

Судья: Эскос (Норвегия).

16 июля. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".

Первый матч – 2:2