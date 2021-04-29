Флоренци: «У «ПСЖ» есть все для победы в Манчестере»
07:34
Защитник «ПСЖ» Алессандро Флоренци подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
«Мы потеряли форму, это не похоже на нас. Первый гол оказался немного неудачным, вторым пробили стенку. Детали имеют значение на этом уровне. Однако мы только закончили битву, но они еще не выиграли войну. Надеемся, что тенденция выездных побед продолжится. Это будет непросто, но у этой команды есть все для победы в Манчестере», — приводит слова Флоренци Sky Sport Italia.
«Ман Сити» к 64-й минуте уступал со счетом 0:1, однако благодаря голам Кевина Де Брейне и Рияда Махреза сумел одержать победу. Ответная встреча пройдет в Англии 4 мая.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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