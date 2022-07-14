Черчесов: «Тобол» не самый сильный соперник, который будет у нас на пути"

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Тобола» (5:1).

«Мы хотели начать агрессивно и играть в такой футбол в течение девяноста минут, что нам в значительной степени удалось. Я доволен сегодняшним выступлением, мы проанализируем увиденное и будем двигаться дальше. Мы знаем, что «Тобол» — не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше», — сказал Черчесов после матча.

Подопечные российского специалиста сыграют во втором квалификационном раунде против «Слована», который в дополнительное время обыграл «Динамо» Батуми — 2:1.