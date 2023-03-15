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Чалханоглу признан лучшим игроком матча «Порту» — «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 марта. «Порту» — «Интер» — 0:0. Хакан Чалханоглу.
Фото Reuters

Полузащитник «Интера» Хакан Чалхоноглу признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (0:0).

«Чалханоглу стабильно играл. Он оставался дисциплинированным в полузащите, спокойной фигурой с надежными передачами и своевременными перехватами», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

В первой встрече победила миланская команда со счетом 1:0, поэтому она вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.

Хакан Чалханоглу
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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