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Бушманов считает, что Неймар не смог бы помочь «ПСЖ» в матче с «Баварией»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о том, могло ли присутствие в составе «ПСЖ» бразильского нападающего Неймара помочь команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«В первой игре Неймар был — и так же парижане проиграли. Думаю, глобально ничего бы не изменилось», — приводит слова Бушманова «Газета.Ru».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», состоявшийся в Париже, закончился победой немецкой команды со счетом 1:0. В ответной игре на своем поле мюнхенцы победили 2:0 благодаря голам Эрика Шупо-Мотинга и Сержа Гнабри. Второй матч Неймар пропускал из-за травмы. Игрок получил повреждение 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/09/19924483.shtml
Евгений Бушманов
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