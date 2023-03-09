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Сегодня, 16:13

Каррагер рад вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

«Мне просто не нравится «ПСЖ». За последние семь лет они пять раз вылетали на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, потратив больше, чем кто-либо еще. Все это прекрасно, потому что показывает, как важно быть командой», — цитирует Каррагера CBS Sports.

Ранее парижане проиграли «Баварии» с общим счетом 0:3 в 1/8 финала Лиги чемпионов и закончили выступление в турнире.

ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джейми Каррагер
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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