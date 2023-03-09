Каррагер рад вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

«Мне просто не нравится «ПСЖ». За последние семь лет они пять раз вылетали на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, потратив больше, чем кто-либо еще. Все это прекрасно, потому что показывает, как важно быть командой», — цитирует Каррагера CBS Sports.

Ранее парижане проиграли «Баварии» с общим счетом 0:3 в 1/8 финала Лиги чемпионов и закончили выступление в турнире.