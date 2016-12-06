Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом в матче с "Селтиком"

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Селтик". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Селтик"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,34 – Н 5,64 – П2 8,50

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Селтик" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Селтик".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 3 – 3.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 28 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Селтик" – "Сити" 3:3

Новости

"Манчестер Сити" в который уже раз потерял защитника Венсана Компани. 37-я в карьере травма выбила бельгийского капитана на 4-5 недель. Решение об участии в предстоящем матче Серхио Агуэро будет принято Хосепом Гвардьолой в день игры. Журналисты обратили внимание, что в открытой части вчерашней тренировки не принимал участия Рахим Стерлинг.

Не сыграет в Манчестере один из ключевых футболистов "Селтика" Скотт Синклейр, которому на восстановление потребуется порядка двух недель.