14:00 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом в матче с "Селтиком"

"Манчестер Сити" – "Селтик". Фото REUTERS
"Манчестер Сити" – "Селтик". Фото REUTERS
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6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Селтик". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Селтик"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,34 – Н 5,64 – П2 8,50

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Селтик" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Селтик".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 3 – 3.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 сентября 2016 года

Групповой этап ЛЧ

"Селтик" – "Сити"

3:3

Новости

"Манчестер Сити" в который уже раз потерял защитника Венсана Компани. 37-я в карьере травма выбила бельгийского капитана на 4-5 недель. Решение об участии в предстоящем матче Серхио Агуэро будет принято Хосепом Гвардьолой в день игры. Журналисты обратили внимание, что в открытой части вчерашней тренировки не принимал участия Рахим Стерлинг.

Не сыграет в Манчестере один из ключевых футболистов "Селтика" Скотт Синклейр, которому на восстановление потребуется порядка двух недель.

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