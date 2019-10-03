Бруну Лаже: «Принимаю ответственность за поражения в Лиге чемпионов на себя»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:3).

— Почему у команды возникли такие сложности? — вопрос Лаже.

— Интереснее анализировать игру, а не отвечать на ваш вопрос. Я принимаю на себя ответственность за оба поражения в Лиге чемпионов. Важно провести анализ, ведь наша статистика — не очень. Но нам надо понять, что нужно еще сделать для улучшения игры.

Я не чувствовал себя до конца в игре. Да, у нас была своя стратегия, и я думал, что она будет работать. «Зенит» начал турнир с пятью защитниками, но я понимал, что соперник будет играть 4-4-2. Мы пытались использовать длинные и диагональные передачи. Хотели далеко проходить по флангам, но видели, что не всегда все получалось у Сеферовича. Мы пытались бить издали, но часто теряли мяч. С третьим голом мы потеряли все надежды.

Теперь мы должны забыть матч и смотреть вперед. В целом, мы неплохо начали сезон. Рассчитываем, что некоторые футболисты начнут играть лучше. Моя задача — чтобы «Бенфика» соответствовала высокому уровню. (Гоша Чернов)

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