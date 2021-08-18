«Бенфика» обыграла ПСВ в матче отборочного турнира Лиги чемпионов
18 августа 2021, 23:54
В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» дома победила ПСВ (2:1).
В составе хозяев отличились Рафа Силва и Юлиан Вайгль. Гости ответили голом Коди Гакпо.
Ответный матч состоится в Эйндховене 24 августа.
Лига чемпионов
Четвертый отборочный раунд
Первый матч
«Бенфика» (Португалия) — ПСВ (Нидерланды) — 2:1 (2:0)
Голы: Рафа Силва, 10, Вайгль, 42 — Гакпо, 51
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