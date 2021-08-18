Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Бенфика» обыграла ПСВ в матче отборочного турнира Лиги чемпионов

18 августа 2021, 23:54
«Бенфика» обыграла ПСВ. Фото ФК «Бенфика»
«Бенфика» обыграла ПСВ. Фото ФК «Бенфика»
Теги:

В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» дома победила ПСВ (2:1).

В составе хозяев отличились Рафа Силва и Юлиан Вайгль. Гости ответили голом Коди Гакпо.

Ответный матч состоится в Эйндховене 24 августа.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Первый матч

«Бенфика» (Португалия) — ПСВ (Нидерланды) — 2:1 (2:0)

Голы: Рафа Силва, 10, Вайгль, 42 — Гакпо, 51

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и эвакуировать украинцев
Какие знаки зодиака встретят любовь осенью 2021 года
Пенсионер забил до смерти собутыльника и изнасиловал его
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд