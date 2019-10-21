Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оценил шансы команды в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— В этом году команда прибавила, — цитирует Хеведеса «Российская газета». — Думаю, «Локомотив» сейчас лучше готов к Лиге чемпионов, чем годом ранее. Хотя мы и тогда неплохо играли, но набрали мало очков.

— В матче с «Атлетико» чувствовалось, что соперник играет на другом уровне?

— Мы достойно смотрелись на протяжении 50-60 минут. Но «Атлетико» создал два момента и забил. У нас были небольшие шансы вернуться в игру, но мы ими не воспользовались. «Локомотив» может бороться с топ-клубами. Хотя, конечно, «Ювентус» и «Атлетико» сильнее как нас, так и «Байера».

— После встречи с «Атлетико» Гильерме заявил, что «Локомотив», скорее всего, будет бороться за третье место в группе. Согласны?

— Более-менее да. Надо быть реалистами. При этом мы не сдаемся раньше времени. Будем цепляться за шанс, бороться. Но «Локомотив» попал в одну из самых сложных групп. «Ювентус» и «Атлетико» — одни из фаворитов Лиги чемпионов. У них состав сильнее, опыта больше. Да что говорить, в «Ювентусе» есть Криштиану Роналду. С ним у тебя в команде словно на одного игрока больше.

— Кстати, как собираетесь сдерживать его?

— Нет какого-то одного рецепта. Это суперзвезда, второй игрок в мире после Месси. Наверное, как-то можно его сдержать. Послушайте, это футбол. Если бы в нем все было ясно заранее, он был бы скучен. А футбол интересен. Иногда менее классные клубы побеждают фаворитов. У нас впереди 90 минут. У любой команды есть слабости, в том числе и у «Ювентуса». Посмотрим, что получится.

— Третье место в группе важно для «Локомотива»?

— Конечно. Хотя мы сейчас о нем не думаем. «Локомотив» борется в Лиге чемпионов и постарается выйти в плей-офф. Если так выйдет, что мы попадем в Лигу Европы, ничего страшного в этом не вижу. Там хватает топ-команд. Уровень турнира очень высокий.

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