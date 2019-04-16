"Барселона" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция – в 22.00

Сегодня, 16 апреля, пройдут первые ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. И самая ожидаемая игра будет в Барселоне, где одноименная команда примет английский "МЮ". Поединок пройдет на арене "Ноу Камп", начало намечено на 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед".

Это ответная игра соперников. Первая прошла 10 апреля в Манчестере и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре забил в свои ворота защитник манчестерцев Люк Шоу.

Победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из пары "Ливерпуль" – "Порту" (2:0 – после первой встречи).

В другой половине сетки играют "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" (1:0 – первый матч) и "Аякс" – "Ювентус" (1:1).

После матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх Лиги чемпионов.

"Барселона" – "Манчестер Юнайтед": Лига чемпионов, плей-офф, 1/4 финала, ответный матч 16 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)