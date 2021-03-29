Азар вернулся в Мадрид, где продолжит восстановление после травмы
16:52
Нападающий «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться от повреждения. Он вернулся в Мадрид после прохождения реабилитации в Бельгии, и продолжит ее в Испании, сообщает Marca 29 марта.
По совету медштаба клуба и сборной Бельгии Азару не стали делать операцию.
Терапия, которую проходит Азар, направлена на укрепление мышечного скелета нижней части тела, поскольку именно с мышцами у него возникают проблемы в последнее время.
Футболист получил повреждение 3 февраля. По результатам медицинского обследования у Азара была выявлена травма мышцы бедра левой ноги.
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