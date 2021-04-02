Дэвид Мойес заявил, что мечтает увидеть «Вест Хэм» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о перспективах клуба сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Я был бы рад сказать: «Болельщики «Вест Хэма», вакцинируйтесь, готовьте паспорта, так как в следующем сезоне мы отправимся в путешествие». Но я не настолько глуп для таких заявлений. Я мечтаю об этом, хочу этого. Но что я могу сказать… Я 11 лет был в «Эвертоне», и лишь один раз мы закончили чемпионат в топ-4. В «Вест Хэме» я работаю 18 месяцев, и мы пока боремся за четверку.

Почему бы «Вест Хэму» не говорить о еврокубках? У клуба невероятные традиции, но я уже много раз говорил, что в клубе во многих вещах нужно добиться прогресса», - цитирует Мойеса CNN.

В текущем сезоне «Вест Хэм» идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ с 49 очками после 29 матчей. От идущего на четвертом месте «Челси» команда отстает на 2 очка.