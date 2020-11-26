«Аякс» обыграл «Мидтьюлланн»
«Аякс» победил «Мидтьюлланн» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Голландский клуб набрал семь очков и занимает второе место в группе D. У их соперников ноль очков и последняя позиция.
Лига чемпионов
Группа D
4-й тур
«Аякс» (Голландия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:1 (0:0)
Голы: Гравенберх, 47 (1:0). Мазрауи, 49 (2:0). Нерес, 66 (3:0). Мабиль, 80 — с пенальти (3:1).
«Аякс»: Онана, Блинд (Мартинес, 66), Тальяфико, Мазрауи (Клайбер, 82), Схюрс, Лабиад (Промес, 83), Классен (Альварес, 66), Гравенберх, Тадич, Нерес (Эккеленкамп, 90+3), Траоре.
«Мидтьюлланн»: Хансен, Святченко, Шольц, Кулс, Паулинью (Андерссон, 26), Оньека, Мадсен (Краев, 69), Систо (Пфайффер, 82), Мабиль, Дрейер (Исаксен, 82), Каба (Андерсон, 69).
Предупреждения: Нерес, 40. Мадсен, 43.
Удаление: Святченко, 90+1.
Судья: Карасев (Россия).
25 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
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