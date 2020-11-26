«Аякс» обыграл «Мидтьюлланн»

«Аякс» победил «Мидтьюлланн» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Голландский клуб набрал семь очков и занимает второе место в группе D. У их соперников ноль очков и последняя позиция.

Лига чемпионов

Группа D

4-й тур

«Аякс» (Голландия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:1 (0:0)

Голы: Гравенберх, 47 (1:0). Мазрауи, 49 (2:0). Нерес, 66 (3:0). Мабиль, 80 — с пенальти (3:1).

«Аякс»: Онана, Блинд (Мартинес, 66), Тальяфико, Мазрауи (Клайбер, 82), Схюрс, Лабиад (Промес, 83), Классен (Альварес, 66), Гравенберх, Тадич, Нерес (Эккеленкамп, 90+3), Траоре.

«Мидтьюлланн»: Хансен, Святченко, Шольц, Кулс, Паулинью (Андерссон, 26), Оньека, Мадсен (Краев, 69), Систо (Пфайффер, 82), Мабиль, Дрейер (Исаксен, 82), Каба (Андерсон, 69).

Предупреждения: Нерес, 40. Мадсен, 43.

Удаление: Святченко, 90+1.

Судья: Карасев (Россия).

25 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».