Арбитр отобрал очки у команды Дика Адвоката. Сегодня ван Букел будет судить в Лиге чемпионов

После воскресного матча 21-го тура чемпионата Голландии "Утрехт" – ПСВ (2:2) возник скандал: трудно было понять, почему судья Пол ван Букел на 88-й минуте на назначил пенальти в ворота гостей. У команды Дика Адвоката были все основания рассчитывать на такое наказание эйндховенцев, так как их игрок нарушил правила в своей штрафной, врезавшись в соперника и сбив его.

И снова ван Букел. Маккели убедил его посмотреть повтор, но... Как поступили бы вы? pic.twitter.com/kQb8XCWwG3 – Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 12 февраля 2019 г.

Рефери фол не зафиксировал, игра продолжилась. Но вмешался видеоарбитр (ВАР) Данни Маккели. Он решил, что ван Букел совершил очевидную ошибку и предложил коллеге посмотреть видеозапись. Однако даже после этого судья свое мнение не изменил и 11-метровый удар не назначил.

В итоге игра завершилась вничью, "Утрехт" потерял два очка.

Любопытно, что сегодня оба рефери войдут в историю: Маккели и ван Букел судят матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Порту", в котором впервые используют ВАР. Только в этот раз они поменялись ролями: ван Букел сядет у мониторов, а Маккели выйдет на поле. (Александр Бобров)