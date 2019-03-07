Андрей Канчельскис – о вылете "ПСЖ" из ЛЧ: "Французы получили за пижонство, футбол наказывает за такие вещи"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился с "СЭ" мнением о вылете "ПСЖ" от "красных дьяволов" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первую встречу, которая проходила на "Олд Траффорд", "МЮ" проиграл со счетом 0:2, но, благодаря трем забитым мячам в Париже англичане пробились в следующую стадию еврокубка.

– "Юнайтед" – большие молодцы, я очень рад за клуб. Видно, что у команды есть дух, она играет до конца, доказательство этому – то, что мы видели вчера. Пройти "ПСЖ" после поражения на своем поле, еще и с таким, казалось бы, обезнадеживающим счетом 0:2 – это сильно. Парижане сами виноваты в своем несчастье, они недооценили соперника. С ними произошло ровно то же самое, что и два года назад в серии против "Барселоны". Да, из-за травмы не смог сыграть Неймар, Кавани по той же причине вышел на поле уже при счете 1:3, но это уже отговорки. Французы имели серьезное преимущество и упустили его по своей воле.

– Не показалось, что футболисты "ПСЖ" в какой-то момент заигрались, стали больше действовать на публику? Перебрали с финтами, пасами пяткой?

– Футболисты "ПСЖ" начали играть не в тот футбол, который от них требовался. Начали что-то выдумывать, вместо того, чтобы сыграть строго и надежно. Надо играть так, как умеешь, а пятками играть мог только Стрельцов, остальные – пижоны. Вот французы и получили за пижонство, футбол наказывает за такие вещи, – сказал Канчельскис. (Иван Торопцев)

Полное интервью с Канчельскисом читайте скоро на сайте "СЭ"