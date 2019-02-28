Алексей Сорокин: "У Санкт-Петербурга хорошие шансы получить право на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году"

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин​ в интервью "Известиям" заявил, что у Санкт-Петербурга хорошие шансы на получение права на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

– Арена в Санкт-Петербурге совсем недавно принимала матчи чемпионата мира. Большинство требований УЕФА выполнены уже сейчас?

– Конечно. И стадион готов, и временная инфраструктура у нас вся есть. Сам город весьма прилично выглядит и готов к туристическому потоку. Мы не ожидаем каких-то количественных и качественных отклонений от чемпионата мира. Я не сравниваю два турнира, просто по потоку болельщиков, их мобильности и размещению основные предельные цифры не будут сильно отличаться.

– Как оцените шансы Санкт-Петербурга получить еще и финал Лиги чемпионов в 2021 году?

– Я считаю, что шансы хорошие.

– А тот факт, что Питер до этого примет континентальное первенство, не помешает?

– Но и второй кандидат на финал Лиги чемпионов 2021 года – Мюнхен – в 2024 году будет принимать Евро. Так что в этом плане города в равных условиях. Не хочется сравнивать преимущества и недостатки Питера и Мюнхена, но мне кажется, что у нашего города хорошие шансы получить этот финал.