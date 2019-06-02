Форвард "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александр Овечкин в сториз своего Инстаграма выложил ряд видео о том, как вместе с супругой Анастасией Шубской посетил финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Матч прошел в субботу в Мадриде.

По ходу игры хоккеист снимал и комментировал происходящее и поддерживал "красных". Команда Юргена Клоппа победила "шпор" со счетом 2:0.

После чемпионата мира по хоккею-2019 в Словакии Овечкин и Шубская прилетели в Москву. После пары дней в России супруги отправились в Италию – еще вчера они отдыхали на яхте.

Александр Овечкин на финале Лиги чемпионов. Снимает, комментирует, болеет за "Ливерпуль" pic.twitter.com/KG4awUznUd — СЭ Футбол (@se_football) June 1, 2019

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

"Мы тоже люди". Жены Овечкина и Малкина показали ужин сборной после бронзы чемпионата мира // Овечкин с Шубской, Фридзоном и Кириленко отдыхают и поют в караоке. Видео // Жена Овечкина Анастасия Шубская показала поездку на финал Лиги чемпионов