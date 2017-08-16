Александр Кержаков: "Защитник "Янг Бойз" показал нападающим ЦСКА, как нужно действовать с мячом"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков после победы ЦСКА над "Янг Бойз" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0) отметил, что у болельщиков должно быть хорошее настроение перед ответной игрой, так как соперник не очень хорошо играет на выезде. Также он отметил действия защитника швейцарцев Касима Нуху​, который на последних минутах встречи отправил мяч в свои ворота.

- Думаю, результат 0:0 устроил бы обе команды, - отметил Кержаков в эфире программы "Все на матч". - Защитник "Янг Бойз" показал нападающим ЦСКА, как нужно действовать с мячом. Мне странно наблюдать, когда вратарь на двух ногах ждет мяч. Понятно, что он хотел поближе подойти к защитнику, чтобы быстро начать атаку, и защитник тоже скидывал мяч, чтобы побыстрее доставить его вперед. Думаю, мы можем с хорошим настроением подходить к ответной встрече, зная, как "Янг Бойз" не очень хорошо играют на выезде.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА