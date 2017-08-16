Александр Кержаков: "Защитник "Янг Бойз" показал нападающим ЦСКА, как нужно действовать с мячом"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков после победы ЦСКА над "Янг Бойз" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0) отметил, что у болельщиков должно быть хорошее настроение перед ответной игрой, так как соперник не очень хорошо играет на выезде. Также он отметил действия защитника швейцарцев Касима Нуху, который на последних минутах встречи отправил мяч в свои ворота.
- Думаю, результат 0:0 устроил бы обе команды, - отметил Кержаков в эфире программы "Все на матч". - Защитник "Янг Бойз" показал нападающим ЦСКА, как нужно действовать с мячом. Мне странно наблюдать, когда вратарь на двух ногах ждет мяч. Понятно, что он хотел поближе подойти к защитнику, чтобы быстро начать атаку, и защитник тоже скидывал мяч, чтобы побыстрее доставить его вперед. Думаю, мы можем с хорошим настроением подходить к ответной встрече, зная, как "Янг Бойз" не очень хорошо играют на выезде.
Ckjy
Игра ЦСКА: скучно, нудно, безынициативно... Чуть не заснул! На гол не наиграли.
09:04
defender_8
Полагаю, что в групповой турнир больше других желает попасть Гинер, а не игроки. Думаю, что Гинеру не раз придётся локти кусать из-за выбора тренера. Если со Слуцким он угадал на 100%, то с Гончаренко полный аут. В какой прострации он был, когда Спартак вёл в счёте. Вполне вероятен сценарий с проигрышем швейцарцам дома. Игры нет. Да и журналисты притихли с восторгами по поводу "новой" игры ЦСКА при Гончаренко. Посмотрите разницу забитых и пропущенных мячей. Когда ЦСКА так начинал?
07:44
Спринт
ЦСКА играл невнятно и подарок получил явно не заслуженный. Как бы эта победа не стала пирровой. Игры как не было, так и нет. Только Го(а)нчаренко показушно бодрячится.
06:50
баламошка
В последнее время почётный браконьер России слишком много трындит)
05:24