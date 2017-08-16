04:36 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Кержаков: "Защитник "Янг Бойз" показал нападающим ЦСКА, как нужно действовать с мячом"

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Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков после победы ЦСКА над "Янг Бойз" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0) отметил, что у болельщиков должно быть хорошее настроение перед ответной игрой, так как соперник не очень хорошо играет на выезде. Также он отметил действия защитника швейцарцев Касима Нуху​, который на последних минутах встречи отправил мяч в свои ворота.

- Думаю, результат 0:0 устроил бы обе команды, - отметил Кержаков в эфире программы "Все на матч". - Защитник "Янг Бойз" показал нападающим ЦСКА, как нужно действовать с мячом. Мне странно наблюдать, когда вратарь на двух ногах ждет мяч. Понятно, что он хотел поближе подойти к защитнику, чтобы быстро начать атаку, и защитник тоже скидывал мяч, чтобы побыстрее доставить его вперед. Думаю, мы можем с хорошим настроением подходить к ответной встрече, зная, как "Янг Бойз" не очень хорошо играют на выезде.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ckjy

Игра ЦСКА: скучно, нудно, безынициативно... Чуть не заснул! На гол не наиграли.

09:04

defender_8

Полагаю, что в групповой турнир больше других желает попасть Гинер, а не игроки. Думаю, что Гинеру не раз придётся локти кусать из-за выбора тренера. Если со Слуцким он угадал на 100%, то с Гончаренко полный аут. В какой прострации он был, когда Спартак вёл в счёте. Вполне вероятен сценарий с проигрышем швейцарцам дома. Игры нет. Да и журналисты притихли с восторгами по поводу "новой" игры ЦСКА при Гончаренко. Посмотрите разницу забитых и пропущенных мячей. Когда ЦСКА так начинал?

07:44

Спринт

ЦСКА играл невнятно и подарок получил явно не заслуженный. Как бы эта победа не стала пирровой. Игры как не было, так и нет. Только Го(а)нчаренко показушно бодрячится.

06:50

баламошка

В последнее время почётный браконьер России слишком много трындит)

05:24