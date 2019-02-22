21:38 | Футбол — Лига чемпионов

АЕК условно отстранен от еврокубков за коктейли Молотова в матче с "Аяксом"

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УЕФА вынес наказание АЕК за поведение болельщиков в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса" (0:2). Игра состоялась 27 ноября 2018 года.

 
Пламя на трибуне фанатов гостей перед игрой АЕК - &quot;Аякс&quot;.АЕК - "Аякс": весь ад матча Лиги чемпионов

Во время игры болельщики греческого клуба бросали в фанатов соперника коктейли Молотова и подожгли трибуну. 

Всего они были признаны виновными по шести пунктам: бросание предметов, использование пиротехники, выбегание фанатов на поле, создание беспорядков, оскорбительный баннер, блокирование проходов. Клуб также назван виновным в неподобающей организации.

В качестве наказания АЕК условно отстранен от еврокубков на один сезон с испытательным сроком в два года. Кроме того, клуб проведет два матча еврокубков при пустых трибунах и выплатит штраф в 80 тысяч евро.

27 ноября. Афины. Пламя на трибуне фанатов гостей перед игрой АЕК - &quot;Аякс&quot;.

 

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