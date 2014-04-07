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Это'О начнет матч с "ПСЖ" в основе?

7 апреля 2014, 12:08
Нападающий &quot;Челси&quot; Самюэль ЭТО&#039;О. Фото Reuters
Нападающий &quot;Челси&quot; Самюэль ЭТО&#039;О. Фото Reuters

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью дал понять, что еще не определился с линией атаки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". По его словам, форвард Самюэль Это'О, оставшийся в запасе в игре 33-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (3:0), является одним из вариантов. Напомним, что первая встреча с парижанами закончилась для "Челси" поражением – 1:3.

– Я оставил Это'О на скамейке в матче со "Стоуком" и хотел, чтобы он вышел на 15-20 минут, но он был в не самой лучшей форме, – цитирует goal.com Моуринью. – В воскресенье он занимался отдельно от команды, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать к игре Лиги чемпионов. Но если рисковать футболистом, нужно, чтобы риск был сведен к минимуму. Если есть опасения, что его придется снимать с игры после 10 минут, то не стоит ставить его.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/4 финала




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