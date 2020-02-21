8 лет назад ЦСКА сотворил чудо в матче с «Реалом» в Москве

8 лет назад ЦСКА сыграл с «Реалом» вничью в Лужниках в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась 21 февраля 2012 года, закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду. Отыграться москвичи сумели только в самой концовке: уже в добавленное ко второму тайму время отличился полузащитник Понтус Вернблум.

В ответном матче в Испании «Реал» победил ЦСКА со счетом 4:1.