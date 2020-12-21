«Васку» уходит из зоны вылета. Са Пинту обыграл полуфиналиста Кубка Либертадорес

«Сантос» уступил сопернику из зоны вылета и все дальше от группы лидеров

Чемпионат Бразилии

26-й тур

«Васку да Гама» — «Сантос» — 1:0 (1:0)

Гол: Карлиньюс, 9.

«Васку да Гама»: Фернанду Мигел, Леу Матос, Жадсон, Леандру Кастан, Энрике, Маркос Жуниор (Бруну Гомес, 80), Андрей, Винисиус Пайва (Торрес, 68), Карлиньюс (Ягу Пикачу, 80), Жунинью (Марселу Алвес, 68), Кано (Тиагу Рейс, 90+3).

«Сантос»: Джон Виктор, Фернанду (Брунинью, 46), Луиз Фелипе (Сотельдо, 46), Алекс, Фелипе Жонатан, Алисон, Сандри (Лукас Лоуренсу, 86), Мадсон (Маринью, 73), Диегу Питука, Лукас Брага, Кайю Жоржи (Маркос Леонарду, 83).

Наказания: Жадсон, 44. Энрике, 90+8 (предупреждения).

Ставка на Кубок Либертадорес?

В прошлом туре «Сантос» выглядел беспомощно на фоне действующего чемпиона «Фламенго» (1:4), но тому были объективные причины. Во-первых, потеря из-за травм и коронавируса четырех ключевых исполнителей. Во-вторых, осознанная ставка на четвертьфинал Кубка Либертадорес против одной из самых стабильных и играющих команд Бразилии «Гремиу». Многие считали команду Ренату Гаушу не только фаворитом в этой паре, но и одним из главных претендентов на звание лучшей команды Южной Америки. Однако Кука, который побеждал в этом турнире со звездным «Атлетику Минейру» с Роналдинью в составе, опроверг все прогнозы при куда более скромных возможностях. «Сантос», что удается немногим, превзошел «Гремиу» тактически, причем второй матч был выигран за явным преимуществом (4:1).

E esse olhar? ? pic.twitter.com/v6YL3Hg6D7 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 20, 2020

Но полуфиналы с лучшей командой в аргентинской паре «Бока Хуниорс» — «Расинг» пройдут в январе, и пришло время переключаться на внутренние дела. В серии А после нескольких осечек у команды Куки наметилось небольшое отставание от группы тех, кто преследует тройку лидеров. Правда, в преддверии игры с не побеждавшим с 14 ноября «Васку да Гама» у «Сантоса» снова возникли проблемы с составом. Ключевой центральный защитник Лукас Вериссиму бастует и требует трансфера в «Бенфику», Жобсон и Пара травмировались в середине недели. С другой стороны, закончилась дисквалификация Диегу Питуки, а в запас попали вылечившийся после коронавируса Сотельдо и один из лучших снайперов чемпионата Маринью, которому удалось залечить микротравму.

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Юная жертва расизма

«Сантос» на днях проявил социальную активность, среагировав на случай проявления расизма в турнире 11-летних футболистов. Видео с плачущим Луизом Эдуарду стало одним из самых обсуждаемых в Бразилии, и «Сантос» поддержал мальчишку. Тем более, брат нападающего Артура Гомеса живет в одном городе с юным футболистом, и он вручил ему клубную футболку, которую выпустили к 80-летию Пеле. Для «Сантоса» это важная история после грандиозного скандала со знаменитым форвардом Робинью. Контракт с ним под давлением общественности, фанатов и спонсоров расторгли через несколько дней после подписания, так как в Италии бывшего футболиста сборной судят за участие в групповом изнасиловании.

O menino Luiz Eduardo j? est? com a camisa do Peix?o em m?os! O #MantoSagrado foi entregue pelo irm?o do nosso atleta Arthur Gomes, que ? de Uberl?ndia, mesma cidade do Luiz. N?s esperamos voc? aqui na Vila, garoto! #TimeDeBrancoEDePreto pic.twitter.com/AJCQAVnXVA — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 19, 2020

«Васку» тоже не остался в стороне. Представители академии связались с родителями Луиза Эдуарду и предложили оценить уровень юного футболиста в начале года. Сейчас, когда в связи с пандемией работа детских команд частично парализована, это сделать сложно. Однако в феврале или начале марта клуб планирует провести очередное тестирование юных талантов. Это положительный фон в преддверии перехода власти в руки нового президента Жорже Сальгаду, который обещает сделать все возможное для сохранения места в серии А, а также решить проблему с долгами и покончить с бесконечными задержками по выплатам зарплаты. Показательно, что свою работу он планирует начать в не совсем типичном для Бразилии стиле: не приводить нового тренера, а поддержать команду и ее нынешнего наставника — португальца Рикарду Са Пинту.

CONFIRMADO NA JUSTI?A: Jorge Salgado ? o novo presidente do Club de Regatas Vasco da Gama. ??? pic.twitter.com/o0ZIdk7Uqv — O Almirante (@OAlmirante_) December 17, 2020

Жара в Рио

Что до воскресной игры, то ее темп был не самым высоким. Причина в погоде. Обычно в это время бразильский сезон уже заканчивается, но коронавирус сдвинул финиш турнира с начала декабря на февраль. Когда на «Сан-Жануариу» прозвучал стартовый свисток, столбик термометра поднялся до 29 градусов, и в большей степени это сказалось на играющем на два фронта «Сантосе». И, конечно, кадры решают все. Нет Вериссиму — есть проблемы. Открывший счет Карлиньюс замыкал подачу Леу Матоса при полном попустительстве обороны.

Если вспомнить прозвище гостей «рыбы», то их словно выбросили на берег. Только после водопоя в середине первого тайма в штрафной «Васку» стало жарко, и Фернанду Мигелу пришлось отражать удар с нескольких метров. Но и хозяева упустили верный шанс, когда Кано не смог вывести Кардиньюса на пустые ворота, отдав мяч за спину партнеру.

A quarentena do Soteldo rendeu isso a? pic.twitter.com/6gU26cPOtK — Gabriel dos Santos (@_gabriel2santos) December 19, 2020

На второй тайм в форме «Сантос» словно вышла другая команда. Кука встряхнул ее в перерыве, да еще и бросил в бой Сотельдо, который во время карантина радикально поменял имидж и выкрасил волосы в ярко-синий цвет. Маринью приберегли на концовку, но он явно выпал из ритма и запомнился только неудачными штрафными. Недельная пауза явно пойдет «Сантосу» на пользу, а «Васку» догнал «Байю» и сделал важный шаг к спасению.

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