Защитник «Тоттенхэма» подвергся вооруженному нападению в Бразилии

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял попал в перестрелку во время своего визита в Бразилию. Футболист не пострадал во время инцидента, сообщает O Globo.

По предварительным данным, Эмерсон подвергся вооруженному нападению в бразильском городе Сан-Паулу.

Напомним, что Эмерсон перебрался в «Тоттенхэм» прошлым летом из каталонской «Барселоны».

В своем дебютном сезоне за «шпор» 23-летний защитник отметился одним голом и одной результативной передачей в АПЛ.