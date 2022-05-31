Марсело не собирается возвращаться в Бразилию

Защитник «Реала» Марсело заявил, что не будет возвращаться в Бразилию после ухода из «королевского клуба».

«Я считаю, что у меня еще есть необходимый уровень, чтобы играть в Лиге чемпионов. Я этого хочу. У меня осталось еще несколько лет, чтобы продолжать играть на высоком уровне в Лиге чемпионов. Это действительно крутой турнир.

Не буду врать. Я много вижу, как все говорят, что я перейду в «Ботафого» или во «Флуминенсе». Я вам ясно скажу — я ухожу из «Реала» с очень спокойной головой. Я не намерен возвращаться сейчас в Бразилию. Что мне нужно сейчас, так это 10 дней отпуска, без забот и без прикосновений к телефону", — цитирует футболиста O Dia.

34-летний бразилец выступал за «Реал» с 2007 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

Марсело провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.