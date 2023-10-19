Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 17:59

Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поддержал партнера по сборной Бразилии и нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, который недавно получил тяжелую травму.

«Успешного выздоровления. Я люблю тебя, Неймар», — написал Винисиус в своей социальной сети.

Неймар получил травму в матче сборной Бразилии с Уругваем (0:2). Ему потребовались носилки, чтобы покинуть поле. У 31-летнего бразильца диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Восстановление игрока займет более шести месяцев.

Кошмарная осень Неймара: спровоцировал серию скандалов и получил страшную травму в сборной

Винисиус Жуниор
Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
Путин заявил, что Россия должна самостоятельно развивать паралимпийское движение
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винисиус оценил свое выступление за сборную Бразилии
Новости
RSS RSS
Все новости