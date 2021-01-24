«Васку да Гама» на своем поле обыграл «Атлетику Минейру

«Васку да Гама» в матче 32-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Атлетику Минейру» со счетом 3:2.

На гол Эдуарду и Иорана, который также не реализовал пенальти, хозяева ответили дублем Германа Гано и голом Яго Пикачу.

После этого матча «Васку да Гама» с 35 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Атлетику Минейру» с 54 очками — на 4-й строчке.

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Чемпионат Бразилии

32-й тур

«Васку да Гама» — «Атлетику Минейру» — 3:2 (2:0)